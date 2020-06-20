مانشستر يونايتد يفتتح الجولة 30 من الدوري الانجليزي بنقطة ثمينة من توتنهام

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة 19-6-2020، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت فوز ساوثهامبتون على نوريتش سيتي 3 / صفر.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 27 عن طريق ستيفن بيرجوين، وتعادل برونو فرنانديز لمانشستر يونياتد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وأضاف بوجبا بعض النشاط لأداء يونايتد وكان سببا في ركلة الجزاء التي نفذها فرنانديز بنجاح، وأعتقد يونايتد أنه حصل على ركلة جزاء أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن سقط فرنانديز جراء التحام مع إيريك داير لكن حكم الفيديو المساعد عدل القرار.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس ليجدد آماله في احتلال مركز يؤهله للعب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه يبتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين، كما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وهذا التعادل هو العاشر لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في ثماني، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لتوتنهام في الدوري مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في عشر مباريات.