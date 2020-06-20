نقدم لكم فيديو أهداف مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة زيجو سبورتس الهولندية.

وشهدت التشكيلة الرسمية لبرشلونة تغييرات بالجملة، ومنها مشاركة الصفقة المفاجئة للبرسا هذا الموسم “مارتن برايثويت” اساسيًا على حساب المهاجم الدولي الفرنسي “انطوان جريزمان“.

والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام اشبيلية: حراسة المرمى: (تير شتيجن)، وفى خط الدفاع (ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو)، وفى الوسط (فيدال -راكيتيتش – بوستكيتس)، ويقود خط الهجوم (ميسي – سواريز – برايثوايت).

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