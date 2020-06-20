ملخص مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني “أداء باهت وتعادل مُحبط”

يقدم لكم موقع ملخص لمباراة “برشلونة وإشبيلية” في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإسباني.

نقلت مباراة “برشلونة وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة زيجو سبورتس الهولندية.

وانطلق اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان”، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة الشوط الثاني.

تسبب سقوط “برشلونة” في فخ التعادل باحتفاظه بصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال مدريد صاحب مركز الوصافة، والذي عادت فرصه من جديد لمعادلة رصيد نقاط البرسا، بينما يقبع “إشبيلية” في المركز الثالث، برصيد 52 نقطة عزز بهم موقعه أمام الأندية الراغبة في التأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

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برشلونة 0-0 إشبيلية

???? ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية)

???? الدوري الإسباني (الجولة 30)

انتهت

ملخص برشلونة واشبيلية

برشلونة يحل ضيفًا على اشبيلية في مباراة سيسعى فيها اشبيلية للفوز بسبب الضغط الكبير الممارس عليه من أندية أتلتيكو مدريد وفياريال وخيتافي لاحتلال المركز الثالث او الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا.

محمود ماهر يصحبكم على في هذا الملخص.

تشكيلة اشبيلية اليوم: فاسليك – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – ريجيلون – أوليفر توريس – فيرناندو – جوان جوردان – منير الحدادي – لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج.

فاسليك – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – ريجيلون – أوليفر توريس – فيرناندو – جوان جوردان – منير الحدادي – لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج. تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيميدو – أرتورو فيدال – بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ليونيل ميسي – لويس سواريز – برايثوايت.

تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيميدو – أرتورو فيدال – بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ليونيل ميسي – لويس سواريز – برايثوايت. 1″ صافرة بداية المباراة..

5″ إشبيلية يحاول امتصاص حماس لاعبي البرسا بقيادة ميسي وبرايثوايت لتسجيل هدف مُبكر، لكن دفاع الفريق الأندلسي متألق حتى الآن.

10″ إشبيلية يتحرر في الخطوط الأمامية مع أوكامبوس السريع الذي ينزل إلى الوسط كثيرًا لاستلام الكرات.

21″ أووووووووووه…ميسي يسدد بيسراه كرة مقوسة من ركلة جرة مباشرة من حوالي 22 ياردة، ذهبت من فوق الحائط اليشري ومرت لكن المدافع “كوندي” يُبعدها برأسه إلى ركنية من المقص الأيسر !!

24″ ميسي يصوب من ركلة حرة مباشرة جديدة لكن من مسافة أبعد، حوالي 35 ياردة، ذهبت على الزاوية اليمنى، وتفطن لها الحارس وأمسكها بسهولة.

26″ ???? أول بطاقة صفراء في المباراة للظهير الأيسر “ريجيلون”.

36″ أول ركلة ركنية في المباراة لإشبيلية!

39″ ???? بطاقة صفراء لمدافع برشلونة بيكيه.

40″ لا توجد الكثير من الأحداث في الشوط الأول.. تحفظ كبير من الفريقين خوفًا من الخسارة.

42″ اشبيلية يتحسن قليلاً خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بفضل تحركات خيسوس نافاس وريجيلون على الطرفين.

45″ مشاجرة بين لاعبي برشلونة واشبيلية بسبب بوسكيتس.. والحكم بعدها يطلق صافرة النهاية.

45+4″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط اشبيلية “فيرناندو” بسبب شجاره مع لاعبي البرسا.

45+4″ ???? بوسكيتس يتحصل على بطاقة صفراء بسبب شجاره مع فيرناندو.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة

46″ ???? أول تغيير في المباراة بنزول بانيجا بدلاً من أوليفر توريس

50″ البرسا تائه في بداية هذا الشوط..وتحسن ملحوظ في مستوى اشبيلية

52″ ضغط من اشبيلية على الرواق الأيمن ..

53″ دخول بانيجا له مفعول قوي في خط الوسط.. اشبيلية سيطر من بعد مشاركته

54″ أووووووووو..أوكامبوس يصوب كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء من وضع الحركة، تصدى لها تير شتيجن ببراعة بكف يده الأيسر، أول فرصة حقيقية تضيع على اشبيلية في مباراة اليوم.

57″ بوووووووم…منير الحدادي يجرب حظه من مسافة بعيدة ويسدد كرة قوية يتصدى لها تير شتيجن!!

59″ ???? التغيير الثاني لفريق اشبيلية بنزول صانع العاب ميلان السابق “سوسو” بدلاً من ذو الأصل المغربي منير الحدادي.

62″ ???? بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني “إيفر بانيجا” الذي وقع على عقد انضمام رسمي لنادي الشباب السعودي خلال يناير الماضي في صفقة مجانية.

63″ ???? تغيير أول في برشلونة بنزول أرثر في خط الوسط بدلاً من المهاجم الدنماركي برايثوايت.

69″ ???? نجم منتخب المغرب القادم من أكاديمية فاس يوسف النصيري يشارك في هجوم اشبيلية الآن بدلاً من لوك دي يونج .

69″ ???? تغيير جديد لفريق اشبيلية بنزول جوديلج بدلاً من جوان جوردان.

79″ ???? مشاركة أنطوان جريزمان الآن في تشكيلة برشلونة بدلاً من التشيلي أرتورو فيدال.

84″ ???? فاسكيز يشارك بدلاً من أوكامبوس كآخر تغييرات اشبيلية.

87″ أوووووووه….جوردي ألبا يمرر عرضية متقنة من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء اشبيلية، يقابلها لويس سواريز بتسديدة من لمسة واحدة بيسراه ذهبت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة، كانت يمكن أن تكون هدف لو في الزاوية البعيدة يا سواريز!

89 “???? التغيير الثالث لفريق برشلونة بنزول “بويج” بدلاً من إيفان راكيتيتش.

90″ ???? الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع!

91″ أوووووووه…ماذا أضعت يا ريجيلون ؟!!! كرة مهداه إلى ظهير اشبيلية المعار من ريال مدريد داخل منطقة الجزاء برأسية من يوسف النصيري، لكنه سددها غريبة في منتصف المرمى في يد الحارس شتيجن من مسافة 10 ياردات فقط!

95″ الدقيقة الأخيرة من المباراة..ميسي يمرر كرة جميلة نحو جريزمان على الجهة اليسرى من منطقة الجزاء..وعرضية جريزمان ترتطم في خيسوس نافاس لتخرج ركنية.

96″ تير شتيجن يتقدم من مرماه كي يشارك في الركنية .. على أمل تسجيل هدف الفوز.. لكن الكرة تمرر بالعرض بشكل سيء وتضيع على برشلونة.

96″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 0-0 .. مباراة متوسطة المستوى من الفريقين، مع أفضلية كبيرة لإشبيلية في الشوط الثاني.

???????????? اختيار لاعب الوسط البرازيلي “فرناندو ريجيس” كأفضل لاعب في المباراة أو ما يعرف بـ (ملك المباراة) من رابطة أندية الدوري الاسباني.

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