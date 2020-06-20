- 1/2
- 2/2
أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيلة الرسمية قبل قليل التي سيخوض بها مباراته أمام اشبيلية، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الاسباني، مساء اليوم الجمعة.
وشهدت التشكيلة الرسمية لبرشلونة تغييرات بالجملة، ومنها مشاركة الصفقة المفاجئة للبرسا هذا الموسم “مارتن برايثويت” اساسيًا على حساب المهاجم الدولي الفرنسي “انطوان جريزمان“.
وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس الألماني المتألق “تير شتيجن”، وأمامه ثنائي قلب الدفاع الفرنسي “لينجليه” والإسباني “بيكيه”.
وسيعتمد برشلونة في أهم مباريات اليوم الجمعة على الظهيرين “جوردي ألبا ونيلسون سيميدو”.
ووقع اختيار سيتين على ثلاثي خط الوسط “فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش”.
والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام اشبيلية في الدوري الاسباني:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: ألبا – بيكيه – لينجليه – سيميدو
الوسط: فيدال -راكيتيتش – بوستكيتس
الهجوم: ميسي – سواريز – برايثوايت
دكة البدلاء: نيتو – كويادو – تشومي – سافيرو – فاتي – فيربو – جريزمان – بينيا – بويج – ميلو – مونشو.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة برشلونة الرسمية أمام اشبيلية في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.