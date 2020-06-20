بي ان سبورت تختار معلق مباراة ليفربول وايفرتون فى الدوري الانجليزي

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أعلنت قنوات بي ان سبورت بشكل رسمي اختيارها لمعلق مباراة ليفربول وايفرتون في قمة الدوري الانجليزي (الجولة 30)، والمقرر لها يوم الاحد 21-6-2020 على ملعب جوديسون بارك.
واختارت بي ان سبورت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” للتعليق على ديربي الميرسيسايد الذي سينطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ليلة الأحد القادم، عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2.
وسيواصل المعلق التونسي رؤوف خليف التعليق على المباريات من مكتبه في تونس، حيث يتواجد هناك منذ غلق مكتب بي ان سبورت في فرنسا (اقرأ المزيد عن زلزال بي ان سبورت هنا).
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة ويحتاج فقط إلى الفوز في مبارتين بست نقاط من أجل تحقيق لقب البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ 30 عاما، ويأمل كلوب في أن يكون الفوز في ديربي الميرسيسايد أول خطوة تجاه التتويج.
أما ايفرتون تحت قيادة المدرب “كارلو أنشلوتي” فيقبع فى منتصف جدول البريميرليج بالمركز الـ12 برصيد 37 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المراكز الاربعة الأولي والمؤهلة الى الدوري الأوروبي، لذلك لا بديل له عن تحقيق الفوز اذا ما اراد التقدم فى الترتيب.
وعادت الحياة مجددا للدوري الانجليزي الممتاز الأربعاء الماضي، بمباراتين مؤجلتين بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وآرسنال على أن تنطلق الجولة الثلاثون اليوم الجمعة، خلف أبواب موصدة.
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