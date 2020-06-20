صور عمرو وردة تغزو تويتر بعد فضيحته مع الصحفية

أثارت الواقعة الأخيرة التي كان بطلها لاعب منتخب مصر “عمرو وردة” والذي قام خلالها بـ “التحرش” بإحدى الصحفيات ردود فعل كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكشفت شبكة “أون سبورت” اليونانية عن واقعة “تحرش” جديدة قام بها عمرو وردة، وكانت الضحية هذه المرة صحفية تدعى “ديمي ستاماتيليا”.

واستنكر العديد من رواد السوشيال ميديا تصرفات لاعب المنتخب المصري، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يقدم فيها اللاعب على هذا التصرف.

الصحفية اليونانية كشفت عن مراسلات أرسلها لها عمرو وردة عبر موقع التواصل “انستجرام”، والتي عرض عليها من خلالها قضاء ليلة معه.

وقالت “ديمي ستاماتيليا” أن عمرو وردة قدم لها دعوة من أجل الحضور إليه في “سالونيك” لقضاء ليلة معا لكنها رفضت تلبية الطلب.

وهاجم بعض المغردين عمرو وردة مؤكدين أنه لن يتغير، وسيظل ضعيف أمام “الجنس الناعم” مؤكدين أن تصرفاته تضره كثيرا كلاعب.

وسخر البعض الأخر من الطريقة التي يتبعها عمرو وردة في “التحرش” مما يتسبب في افتضاح أمره، لأنه لا يجيد اختيار ضحيته التي قد تتكتم على الأمر.

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ودافع بعض الأشخاص عن عمرو وردة ليس لأنه برئ ولم يخطئ، ولكن لأن هناك المثيرون من الذين يهاجمون اللاعب يفعلون مثله لكن لا يفتضح أمرهم.

ووصفت صحيفة “أون سبورت” اليونانية لاعب الفراعنة “عمرو وردة” بأنه معروف عنه ضعفه تجاه الجنس اللطيف، وأنه يغازل الكثير منهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

طرد عمرو وردة

وتعرض عمرو وردة للطرد من نادي لاريسا اليوناني، بفرمان من رئيسه ألكسيس كوجياس، الذي أعلن استغناء ناديه عن اللاعب منذ عدة أيام، رافضا الافصاح عن سبب قراره.

يذكر أن عمرو وردة كان يلعب لنادي لاريسا البرتغالي على سبيل الإعارة قادما من باوك في الصيف الماضي.

وكان عمرو ورد قد أثار أزمة كبيرة أثناء تواجده ضمن صفوف المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، بسبب واقعة تحرش أيضا.

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