تعادل خاسر لبرشلونة في أرض الأندلس يشعل الليجا

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه إشبيلية 0-0 في الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليمنح فرصة ذهبية لريال مدريد لاستلام الريادة.



ولم يتمكن برشلونة على مدار تسعين دقيقة من فرض أسلوبه المعتاد بل كادت أن تتعرض شباكه للاهتزاز في أكثر من مناسبة.



وأشرك كيكي سيتين أوراقه الرابحة من البداية وعلى رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز العائد من إصابة أبعدته لفترة طويلة.



وصار رصيد برشلونة 65 نقطة وباتت صدارته مهددة، إذ أن فوز ريال مدريد (62) على ريال سوسييداد سيجعل فريق العاصمة في الريادة نظراً لامتلاكه أفضلية المواجهات المباشرة، فيما صار رصيد إشبيلية 52 نقطة في المركز الثالث.



وحاول برشلونة بشتى الطرق اقتناص الفوز حتى أنّ حارسه الألماني تير شتيغن تقدم للتسجيل عند تنفيذ ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع.



وفي مبراة أخرى واصل فياريال انتصاراته القيصرية واضعاً نفسه بين الفرق التي تزاحم لأجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وفاز فياريال على مضيفه غرناطة بهدف يتيم اليوم الجمعة ضمن الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ونجح فياريال في خطف النقاط الثلاث للمباراة الثانية توالياً بعد الاستئناف والثالثة على التوالي بالمجمل وبذات النتيجة 1-0 (فاز في آخر مباراتين على سلتا فيغو ومايوركا).



وسجّل جيرارد مورينو هدف اللقاء الوحيد (11)، ليرفع الفائز رصيده إلى 47 نقطة متعادلاً بالرصيد مؤقتاً مع خيتافي وريال سوسييداد ومبتعداً بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع، فيما توقف رصيد غرناطة عند 42 نقطة.



وفي صراع الهبوط انتهت مباراة مايوركا وضيفه ليغانيس بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل سالفا سيفيلا أولاً لأصحاب الأرض (9) وعدل أوسكار رودريغيز لليغانيس قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.





المصدر: بي إن سبورت