مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام توتنهام

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة قمة المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز بين توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد الجمعة.



خرج مانشستر يونايتد بتعادل إيجابي متأخر 1-1 أمام مضيفه توتنهام في أولى مباريات الفريقين بعد استئناف الدوري الانكليزي الممتاز نشاطه بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس المستجد، وذلك ضمن المرحلة الثلاثين الجمعة، في الصراع الشرس على آخر مقاعد دوري أبطال أوروبا.



وبات في رصيد يونايتد 46 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف تشيلسي الرابع الذي يلعب الأحد ضد أستون فيلا ومتقدما بنقطتين عن شيفيلد السادس، فيما بقي توتنهام ثامنا برصيد 42 نقطة خلف ولفرهامبتون السابع بنقطة ومتقدما على غريمه أرسنال بنقطتين.



وافتتح الهولندي ستيفن بيرغوين التسجيل لتوتنهام (27) فيما سجل البرتغالي برونو فرنانديش هدف التعادل للشياطين الحمر (81) من ركلة جزاء.



وشهدت المباراة عودة ثلاثة لاعبين إلى صفوف التشكيلة الأساسية لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كانوا يعانون من الإصابات قبل فترة التوقف، هم هداف الفريق هاري كاين، المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي كان متوقع غيابه حتى نهاية الموسم بعد كسر في ذراعه ولاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو.



أما من ناحية فريق المدرب النرويجي أوليه-غونار سولشار، عاد هدافه ماركوس راشفورد الذي غاب منذ منتصف كانون الثاني/يناير لكسر خفيف في الظهر.



وافتتحت المباراة بدقيقة صمت على أرواح ضحايا "كوفيد-19" حيث تعتبر بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا فيما ارتدى جميع اللاعبين قمصان كتب عليها عبارة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهم) بدلا من أسماء اللاعبين على الجهة الخلفية وركعوا على ركبة واحدة تضامنا مع قضية المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد الذي توفي بعدما ركع شرطي أبيض لدقائق بركبته على عنقه، ما أدى إلى احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة والعالم.





ساوثهامبتون يعمّق جراح نوريتش سيتي



وفي مباراة أخرى عمّق ساوثهامبتون جراح نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير وألحق به خسارة ثقيلة في عقر داره بنتيجة 3-صفر، ضمن المرحلة الثلاثين من بطولة إنكلترا التي عاودت نشاطها الأربعاء بخوض مباراتين مؤجلتين.



وإذا كان ساوثهامبتون ضمن بشكل كبير بقاءه في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط عن آخر الهابطين، فإنّ الحال لا تنطبق على نوريتش الذي بات يحتاج إلى معجزة لكي ينجو من الهبوط حيث يحتل المركز الأخير مع 21 نقطة.



وبعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، نجح ساوثهامبتون في ترجمة أفضليته في الثاني من خلال تسجيله ثلاثة أهداف.



وافتتح داني إينغز التسجيل بتسديدة لولبية سكنت في الشباك (49).



وسرعان ما أضاف ستوارت أرمسترونغ الثاني بتسديدة يسارية من مشارف المنطقة (54) قبل أن يختتم الجناح السريع ناتان ريدموند التسجيل بعد تلقيه الكرة داخل المنطقة فراوغ أحد مدافعي نوريتش قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه سكنت الزاوية (79).





المصدر: فرانس برس