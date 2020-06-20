رياضة | تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعرض إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة في الأسبوع الـ30، والذي يتصدر فريق برشلونة.

ويأتي في قمة ترتيب الدوري الإسباني الفريق الكاتالوني برصيد 65 نقطة، و بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد، عن رصيد 62 نقطة، وذالك قبل لقاء اللوس بلانكوس و فريق ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق إشبيلية في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بعد مواجهة اليوم مع برشلونة الذي انتهت بالتعادل السلبي.

وقد جاء ترتيب جدول الدوري الإسباني كالتالى:-

1- برشلونة 64 نقطة

2- ريال مدريد 62 نقطة

3- إشبيلية 51 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 49 نقطة

5- خيتافي 47 نقطة

6- ريال سوسيداد 47 نقطة

7- فياريال 44 نقطة

8- فالنسيا 43 نقطة

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9- غرناطة 42 نقطة

10- أتلتيك بيلباو 39 نقطة

11- ليفانتي 35 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

13- أوساسونا 35 نقطة

14- ريال بيتيس 34 نقطة

15- بلد الوليد 33 نقطة

16- إيبار 28 نقطة

17- سيلتا فيجو 27 نقطة

18- ريال مايوركا 25 نقطة

19- إسبانيول 24 نقطة

20- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة