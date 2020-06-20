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رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

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كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي عقب مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم إليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع ال 30، والذي يتصدره فريق في الوقت الحالي.

يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ، صانع ألعاب فريق برشلونة برصيد21   هدفًا، ويأتي الفرنسي كريما بنزيما، مهاجم ، في المرتبة الثانية برصيد 16 هدفًا.

والنجم الأوروجوياني جيرارد مورينو، لاعب فريق فياريال يحل في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

وعلى الجانب الآخر انتهت مباراة برشلونة اليوم في مواجهة نظيره إشبيلية بالتعادل السلبي. 

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 16 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

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4_روجر مارتي..11 هدفًا.

5-أوكامبوس.. 11 هدفًا.

6_لويس سواريز.. 11 هدفًا.

7-لوكاس بيريز.. .. 11 هدفًا.

8- راؤول جارسيا.. 10 أهداف.

9_أنخيل رودريجيز.. 10 أهداف.

10- أوسكار .. 9 أهداف.

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