رياضة | أول تعليق من كيكي سيتين عقب تعادل برشلونة أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كيكي سيتين عقب تعادل برشلونة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه أمام إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سيتين قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، لكن منحناهم أمل، وفي الشوط الثاني لم نكن منظمين، علينا أن نجد حلول أكثر في المُقدمة".

وأضاف :"علينا التعلم أن ندافع بشكل افضل مع الكرة لكي لا نمنح الخصم المزيد من الُفرص".

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وزاد :"في الشوط الثاني عانينا من أجل إيجاد المساحات، لم نبدأ الشوط بالشكل الجيد ولم تكن لدينا الإستمرارية في بعض اللحظات".

وواصل :"أنا مُتفائل .. أعلم أنه أمر صعب جدًا لفريق ان يواصل الفوز حتى نهاية الدوري".

وأشار :"انا دائماً مُتفائل, حتى وان لم تكن الصدارة بيدنا الآن.. حذرتهم بأنه سوف يكون الأمر صعب جدًا سواء مدريد أو نحن الفوز بجميع المُباريات المتبقية خصوصًا بوجود فرق مُنافسة كإشبيلية اليوم".

وأوضح :"أنسو فاتي ربما كان ليكون خيار جيد، لكن في هذه المباريات عليك أن تصدر قرارات ولا يمكنك أن تشرك كل المهاجمين، هذا الأمر يضعفك من الناحية الدفاعية".