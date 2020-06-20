رياضة | بعد تعاقد الزمالك مع بابل.. ماذا قدم اللاعبين الأنجوليين في الدوري المصري؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تعاقد الزمالك مع بابل.. ماذا قدم اللاعبين الأنجوليين في الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في حسم صفقة الجناح الأنجولي آري بابل نجم فريق أول أغسطس، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن أري بابل وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه الأنجولي أول أغسطس، ووصلت العقود إلي القلعة البيضاء ليصبح لاعبًا في الفريق الزملكاوي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة والمتوقع أن يحدث خلال الساعات القادمة.

آري بابل ليس أول محترف أنجولي في الدوري المصري، بل سبقه 5 لاعبين آخرين لعبوا ضمن صفوف الأندية المصرية على مدار السنوات الماضية، منهم من حقق العديد من الإنجازات والبطولات وحفروا أسمائهم بحروف من ذهب في أذهان عشاق الكرة المصرية، والبعض الآخر حالفهم الفشل ورحلوا دون ترك أي بصمة مع أنديتهم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز اللاعبين الأنجوليين في تاريخ الكرة المصرية:-

1- فلافيو:

مهاجم الأهلي السابق أمادو فلافيو يُعد واحد من أفضل المحترفين الأفارقة في تاريخ الكرة المصرية، تألق بشكل لافت للأنظار خلال رحلة احترافه ضمن صفوف القلعة الحمراء في الفترة من 2005 وحتي 2009، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة رفقة الفريق الأهلاوي وحقق معه الكثير من الألقاب والبطولات والأرقام المميزة حتي أصبح معشوق الجماهير الحمراء.

خاض فلافيو خلال مشواره مع الأهلي 163 مباراة في مختلف البطولات، سجل 58 هدفًا، وصنع 20 هدفًا، وتوج مع الفريق الأحمر بـ17 بطولة (الدوري المصري "5 مرات" – دوري أبطال إفريقيا "3 مرات" – كأس السوبر الإفريقي "3 مرات" – كأس السوبر المصري "4 مرات" – كأس مصر "مرتين")، بالإضافة لحصوله على جائزة هداف الدوري موسم 2006 / 2007 بـ17 هدفًا، وبرونزية مونديال الأندية عام 2006.

2- جيلبرتو:

أحد أبرز نجوم الكرة الأنجولية الذين تألقوا في الملاعب المصرية، ويُعد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي الأهلي، وهو سيباستيان جيلبرتو، انضم لصفوف الأهلي عام 2002 واستمر مع الفريق 8 سنوات وتحديدًا حتي صيف 2010، حقق العديد من النجاحات والبطولات خلال مشواره مع الفريق الأحمر.

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شارك جيلبرتو خلال مسيرته مع الأهلي في 220 مباراة في مختلف البطولات، سجل 10 أهداف، وصنع أكثر من 30 هدفًا، وتوج مع المارد الأحمر بالعديد من البطولات (6 دورا ممتاز - 3 دوري أبطال أفريقيا - 4 سوبر أفريقي - 5 سوبر مصرى - 3 كأس مصر) بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية 2006.

3- إفيلينو:

انضم المهاجم الأنجولي إفيلينو لوبيز للنادي الأهلي عام 2002 لكنه ظهر بمستوي متواضع رفقة الفريق الأحمر، ولم يقدم المستوي المنتظر منه، وانتشرت وقتها أنباء تؤكد إصابته بمرض السل مما دفع مسئولي القلعة الحمراء للتخلص منه سريعًا في يوليو 2003.

خاض إفيلينو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف البطولات، وسجل هدفًا رسميًا وحيدًا، بينما كان له هدف آخر في شباك روما الإيطالي في مباراة ودية جمعت الفريقين في أغسطس 2002 انتهت بفوز الأحمر 2-1.

4- جورج سيلينو:

من اللاعبين الأنجوليين الذين سبق ولعبوا في الدوري المصري، المهاجم جورج سيلينو والذي انضم لصفوف الإسماعيلي موسم 2005 / 2006، ولكنه لم يقنع الجهاز الفني للدراويش بمستواه، ولم ينجح في حجز مكان في تشكيلة الدراويش الأساسية، حيث شارك في عدد محدود من المباريات.

خاض سيلينو 4 مباريات مع الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وسجل هدف وحيد في شباك فريق ليبرفيل الجابوني، كما شارك في 4 مباريات بالدوري الممتاز ولم يسجل أي أهداف، ليتم إعارته لفريق الجونة، وبعدها قرر مسئولي الإسماعيلي التخلص منه بشكل نهائي، خاصة وأنه كان يتقاضي راتبًا كبيرًا ولم يكن مفيدًا للفريق، ورحل دون أن يترك بصمة واضحة مع الفريق الأصفر.

5- جيرالدو:

آخر اللاعبين الأنجوليين المحترفين بالدوري المصري هو لاعب النادي الأهلي الحالي جيرالدو دا كوستا وانضم لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادمًا من نادي أول أغسطس الأنجولي، ولكنه لم يظهر بالمستوي المتوقع منه، وعاني من قلة المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وشارك "جيرالدو" في 29 مباراة خلال مشواره مع الأهلي، وسجل 3 أهداف، وصنع 6 أهداف أخري، ولكن تبحث إدارة القلعة الحمراء على تسويقه في أحد الدوريات الخليجية خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.