رياضة | بيكيه: فوز برشلونة بالليجا سيكون صعبًا بعد التعادل أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيكيه: فوز برشلونة بالليجا سيكون صعبًا بعد التعادل أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن حرنه الشديد عقب تعادل فريقه السلبي أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

بيكيه قال عقب نهاية المباراة :"أعتقد الفوز بالليجا سيكون صعب للغاية ، شاهدنا لقاء الريال أمس ومباراتنا اليوم ، الفوز بالدوري هذا الموسم صعب صعب جداً ، وريال مدريد لن يخسر النقاط".

وأضاف :"رأينا كيف لعبنا الليلة وكيف كان أداء مدريد الليلة الماضية! فوزنا بالدوري هذا الموسم سيكون صعبًا".

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وتابع :"الأحاسيس ليست سيئة، كانت لدينا فرص اكثر لكن لم نُسجل".

وزاد :"بيكيه لعب مباراة بمستوى عال، لكن كان لدينا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل أي أهداف".

وواصل :"التعادل يتركنا في وضع لم نعد نعتمد فيه على أنفسنا من أجل الفوز بالدوري".