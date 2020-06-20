رياضة | فايلر يحسم موعد عودته إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موعد عودته إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيبلغ إدارة القلعة الحمراء بموعد وصوله غدا السبت.

وكان فايلر غادر القاهرة متجها إلى مسقط رأسه في سويسرا لقضاء عطلته قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد استئناف التدريبات.

وأفادت التقارير أن مسئولو الأهلي تواصلوا بفايلر وأبلغوه بكل التفاصيل المتعلقة بعودة التدريبات والنشاط الكروي.

ومن المقرر أن يحسم فايلر موعد وصوله غدا وسيتم إبلاغ مسئولي الأهلي به.

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