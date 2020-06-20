رياضة | نوتنجهام فورست يعلن تمديد عقد مدربه صبري لموشي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نوتنجهام فورست يعلن تمديد عقد مدربه صبري لموشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تمديد عقد مدربه الفرنسي صبري لموشي لكنه لم يحدد مدة العقد الذي تم ربطه به.

وذكر نوتنجهام ، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة : "نادي نوتنجهام فورست سعيد بإعلان أن صبري لموشي وقع على عقد جديد مع النادي".

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وقال لموشي في تصريحات للموقع الرسمي بعد توقيعه على العقد الجديد : "يشرفني البقاء في هذا النادي الرائع. كنت دائما أنوي البقاء لفترة طويلة هنا عندما وقعت مع الفريق العام الماضي".

وأضاف : "بدأنا في بناء فريق جيد مع شخصيات رائعة. ولهذا أشعر بالسعادة لاستمراري مع الفريق ، وأشعر بالامتنان للدعم الذي قدمته لي الجماهير منذ وصولي إلى هنا".

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الخامس في ترتيب دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) برصيد 60 نقطة.