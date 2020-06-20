رياضة | المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي المقاولون العرب في التعاقد مع واحد من مهاجمي عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينوي مسئولو المقاولون العرب الدخول في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك الفترة المقبلة لضم عمر السعيد بعد طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق التعاقد معه بسبب قدراته الهجومية المميزة.

ويوجد العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في ضم عمر السعيد في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي وادي دجلة ونادي إنبي ومصر المقاصة.

وينتظر عمر السعيد أن يقوم مسئولو القلعة البيضاء بحسم موقفه بشكل نهائي الفترة المقبلة سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل في الصيف خاصة بعد عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي هذا الموسم.