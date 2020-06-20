رياضة | نابولي يتمسك بضم نجم سالزبورغ النمساوي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يتمسك بضم نجم سالزبورغ النمساوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن رغبته فى الظفر بخدمات المجري "دومينيك سوبوسلاي" لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، وذالك خلال فترة الادإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت بعض التقارير الإيطالية أن نادي نابولي يرغب بالتعاقد مع سوبوسلاي، ويعتبره هدف حقيقي له، ويسعى لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

واشارت التقارير إلى أن هناك اهتمام من عدة أندية باللاعب صاحب الـ 19 عام، حيث يرغب كلاً من قطبي ميلان "إنتر وأي سي ميلان" ويوفنتوس بالإضافة إلى فريق الجنوب بالحصول على اللاعب، والنادي السويسري سيطلب 20 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

وكانت بعض التقارير قد أشارت أن سوبوسلاي قال للميلان نعم، خاصةً في حالة وصول المدرب "رالف رانغنيك" لتدريب النادي الإيطالي، حيث أن رانغنيك يحب اللاعب ومعجب بإمكانياته.

والجدير بالذكر أن المجري الشاب خاض رفقة سالزبورغ هذا الموسم 35 مباراة في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل تسع أهداف، وصنع 13 أخرين.