رياضة | الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل العودة للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل العودة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد محمود نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي.

وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة التي أجراها إلى الطبيب الألماني المعالج له، والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألماني الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الاهلي قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد ايام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب في المشاركة تدريجيا بالتدريبات الجماعية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي أعلن منذ أيام ، استئناف التدريبات بداية من غد السبت.