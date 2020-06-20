رياضة | الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل العودة للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل العودة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام محمد محمود نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي.
وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة التي أجراها إلى الطبيب الألماني المعالج له، والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألماني الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الاهلي قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد ايام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.
ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب في المشاركة تدريجيا بالتدريبات الجماعية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي أعلن منذ أيام ، استئناف التدريبات بداية من غد السبت.