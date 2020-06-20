الامارات | عبدالغني يمدد عقده مع الأهلي السعودي رغم بلوغه الـ43 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني يمدد عقده مع الأهلي السعودي رغم بلوغه الـ43 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إخباري أمس أن حسين عبدالغني (43 عاماً)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، وافق على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المدافع الدولي السابق في أغسطس المقبل، وهو ما يحتم على إدارة النادي تمديد عقده لاستكمال موسم الدوري السعودي مع الفريق، حيث تستأنف منافسات المسابقة في الشهر نفسه بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

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وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن عبدالغني لم يقدم أي شروط مالية لإدارة ناديه من أجل التمديد، وأكد اللاعب رغبته في الاستمرار، كما تنتظر إدارة الأهلي رد سلمان المؤشر وباسم العطا الله، ثنائي الفريق الأول، على تمديد عقديهما حتى نهاية الموسم، علماً بأن عقديهما ينتهيان في 30 يونيو الجاري.

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