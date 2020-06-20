الامارات | «عمومية السباحة» في 27 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السباحة» في 27 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد اتحاد السباحة في 27 يونيو الجاري اجتماع الجمعية العمومية العادية في دبي، الذي كان قد تأجل من أبريل الماضي بسبب جائحة «كورونا» وتوقف الحياة الرياضية خلال الفترة الماضية، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة ختام السنة المالية الماضية وتحديد أطر وتوقيت انتخابات مجلس الإدارة.

وأكد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتسليط الضوء على الإنجازات التي تمت في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تحديد خطوات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد للفترة المقبلة 2020-2024، والتي من المتوقع أن تكون في سبتمبر المقبل بالتشاور مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لتحديد الوقت المناسب».

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وكان اتحاد السباحة أعلن عن عودة النشاط فعلياً في السباحة مع أول يوليو المقبل، في انتظار موافقة الاتحاد الدولي للسباحة على عودة تدريب المنتخبات الوطنية داخل المسابح، في حين يواصل المنتخب تدريباته على شاطئ الممزر في دبي وفق الإجراءات الوقائية.

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