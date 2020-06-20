الامارات | 4 مشاهد في ليلة اكتساح ريال مدريد لفالنسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد في ليلة اكتساح ريال مدريد لفالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى ريال مدريد أول من أمس عقبة كبيرة أمام فريق فالنسيا ضمن الجولة 29 ليبقي الضغط على المتصدر برشلونة، وحقق الريال فوزاً كبيراً 3-صفر، مستفيداً من عودة نجمه الشاب ماركو أسينسيو، الذي تألق بشكل لافت في المباراة، وسجل هدفاً وصنع آخر، وكانت مباراته الاولى منذ تعافيه من إصابة طويلة. وبلغ الريال النقطة 62، ويلتقي ريال سوسيداد في المباراة المقبلة، بمعنويات عالية. وظهر أغلب لاعبي الريال في مستوى بدني وفني مميز جداً، وتالياً نلقي الضوء على أربعة مشاهد لافتة من فوز الريال على فالنسيا.

أسينسيو

شكلت مباراة فالنسيا لحظة تاريخية لنجم ريال مدريد الشاب ماركو أسينسيو، حيث كانت أول مشاركة له هذا الموسم منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي يوم 19 أغسطس في لقاء ودي أمام أرسنال الإنجليزي بالولايات المتحدة. ولعب فيروس كورونا دوراً إيجابياً بعد أن تسبب في إيقاف الدوري، ليسمح لأسينسيو بالتعافي في الوقت المناسب ويعود في أهم فترة بالموسم. ودخل أسينسيو بديلاً في الشوط الثاني أمام فالنسيا، ومن أول لمسة وبعد 30 ثانية سجل هدف الاطمئنان الثاني، ثم مرر بلمسة ساحرة كرة الهدف الثالث لبنزيمة.

الهدف الملغى

شكل إلغاء هدف التقدم لفالنسيا في منتصف الشوط الأول بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار) نقطة تحول مهمة في المباراة، حيث كان يمكن لهذا الهدف أن يتسبب في إرباك كبير لريال مدريد. وسجل الهدف رودريغو في غفلة من دفاع الملكي، إلا أن الحكم عاد وقرر إلغاءه بداعي التسلل على ماكسي غوميز.

ثنائية بنزيمة وهازار

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عانى ريال مدريد كثيراً في الشوط الأول من المباراة، بسبب الارتباط على مستوى وسط الملعب، لكن رغم ذلك كان لافتاً الانسجام الكبير بين قطبي هجوم الريال، البلجيكي هازار، والفرنسي بنزيمة، والتي سبق أن أثمرت في لقاء إيبار، وظهرت مجدداً أمام فالنسيا، حيث كان هازار وراء كرة الهدف الأول لبنزيمة، بجانب تمريراته الحاسمة الكثيرة لبنزيمة في الشوط الأول والتي لم تصل للمرمى.

بنزيمة يتخطى بوشكاش

كان بنزيمة أحد اللاعبين السعداء أمام فالنسيا، كونه سجل هدفين من الثلاثية، وكان هدفه الثالث رائعاً، حيث رفع الكرة بمهارة عالية فوق مدافع فالنسيا ثم وضعها في الشباك، وكان هذا هدفه الـ243 في تاريخ مبارياته مع ريال مدريد، ليتخطى بذلك أسطورة الريال المجري بوشكاش.

- «الملكي» بلغ النقطة 62 ويلاقي ريال سوسيداد في اللقاء المقبل بمعنويات عالية.

- أسينسيو شارك للمرة الأولى هذا الموسم أمام فالنسيا، وسجل هدفاً من أول لمسة بعد 30 ثانية فقط.

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