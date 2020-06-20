الامارات | ديوكوفيتش لا يستبعد المشاركة في «تنس أميركا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش لا يستبعد المشاركة في «تنس أميركا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، استبعاد السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) المقررة في أغسطس المقبل، رغم أنه كان قد أبدى في البداية شكوكه بشأن جدوى البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال ديوكوفيتش في مقابلة مع قناة «تنس تشانل» التلفزيونية أول من أمس: «أود الذهاب. يحتمل أن يكون السيناريو أفضل حينذاك، ويجرى تخفيف كل هذه الإجراءات (الوقائية)». وأضاف: «لذلك، سأنتظر قليلاً وأرى كيف تتغير الأمور، لكنني الآن لا يمكنني قول نعم أو لا».
ومن المقرر أن تنطلق بطولة أميركا المفتوحة في 31 أغسطس في ظل بروتوكول صحي صارم مقدم من الاتحاد الأميركي للتنس.
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