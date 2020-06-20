الامارات | 7 قرارات فصلت بين تعليق الموسم الكروي وإلغائه

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات فصلت بين تعليق الموسم الكروي وإلغائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 15 مارس توقف الموسم الكروي بكل بطولاته لمدة 4 أسابيع نتيجة أزمة «كورونا»، على أن تتم مراجعة الوضع بعد انقضاء المدة. 12 أبريل أعلن اتحاد الكرة تمديد الإيقاف لأجل غير مسمى، وشمل ذلك كل المسابقات. 29 أبريل قررت رابطة المحترفين بالتنسيق مع اتحاد الكرة عودة مبدئية للدوري في أغسطس. 9 الجاري قرار مهم من الاتحاد الدولي «فيفا» بعدم السماح للأندية بمشاركة اللاعبين الجدد في حال استكمال الموسم. 12 الجاري استطلعت الرابطة آراء الأندية المحترفة الـ14 في استبيان خاص حول استكمال الدوري أو انهائه. 17 الجاري Advertisements قررت الرابطة إلغاء دوري الخليج العربي والصعود والهبوط، ودعت لجمعية عمومية غير عادية لبحث زيادة عدد الأندية وإمكانية تتويج شباب الأهلي باللقب. 18 الجاري كان يوماً حافلاً إذ تقرر رسمياً من قبل اتحاد الكرة والرابطة إلغاء كل المسابقات، وعدم تتويج أي بطل، والاعتماد على نتائج الموسم الماضي في المشاركات الخارجية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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