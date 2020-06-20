الامارات | انتصار إماراتي جديد في «رويال أسكوت» بتوقيع المهرة «فاني لوجن»

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار إماراتي جديد في «رويال أسكوت» بتوقيع المهرة «فاني لوجن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت المهرة «فاني لوجن» المملوكة لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، أمس، بلقب سباق «هاردويك ستيكس» الذي خصص لخيول «غروب 2» لمسافة 2400 متر، ضمن رابع أيام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، المقام حالياً في نسخته الـ309، ويسدل الستار عنه اليوم، في محفل امتد لخمسة أيام، يعد درة سباقات الخيل في بريطانيا، وتضمن 36 من أقوى أشواط المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وبفوز «فاني لوجن»، عززت خيول الدولة غلتها في مهرجان العام الجاري الذي استهل الثلاثاء الماضي، إلى 11 انتصاراً، تنوعت بين انتصارين لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ومثلهما لخيول «غروب 2»، مقابل انتصارٍ لكل من سباقات خيول «غروب 3»، وفئة «ليستد»، وخمسة انتصارات ضمن فئة خيول «التكافؤ».

وفي تفاصيل الانتصار الإماراتي، عرف الفارس فرانكي ديتوري كيفية الحفاظ على قدرات المهرة «فاني لوجن» طوال مراحل السباق، قبل إطلاق العنان لكامل طاقتها في المراحل الأخيرة، قادها إلى تجاوز جميع منافسيها، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و34 ثانية و49 جزءاً من الثانية، بفارق بلغ الطولين ونصف الطول عن أقرب منافسيها الجواد «ألوناك» المملوك لفريق «كينغ باور رايسينغ» بإشراف المدرب اندريه بالدينغ، والذي تولى قيادته الفارس أوشين مورفي للمركز الثاني، فيما حل ثالثاً الجواد «ديفو» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس أندريا أتزيني.

وتتواصل اليوم سباقات المهرجان باليوم الخامس، إذ يعاود مهر غودولفين «بيناتوبو» المتوّج بلقب «شيهشهام سيتكس» في «رويال أسكوت» العام الماضي، خوض التحدي في المهرجان البريطاني العريق، حين يطلب اليوم، لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» المخصص لخيول «غروب 1» لمسافة 1600 متر.

كما تعوّل الآمال الإماراتية في انتزاع لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» على المهر غير المهزوم «بالاس بير» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري.

ويتضمن اليوم الختامي للمهرجان، ثمانية أشواط، فبجانب شوط «سان جيمس بالاس ستيكس»، يوجد شوطان إضافيان ضمن الفئة ذاتها «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، يمثلان الشوطين الرابع والسادس «كورنيش ستيكس» و«دايموند جوبيلي ستيكس»، بالإضافة إلى شوطين ضمن فئة «غروب 2»، ومثلهما ضمن فئة «التكافؤ»، وشوط وحيد ضمن فئة «الشروط»، في محفل جذب اهتمام 118 من نخبة الجياد على العالم.

وتبدو حظوظ «بيناتوبو» الذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، ويتولى قيادته وليام بيوك، قوية في إهداء فريق غودولفين اللقب الرابع تاريخياً، والسير على خطى والده «شمردل» الذي أهدى الإسطبل الأزرق أول ألقابه في عام 2005، قبل أن يكمل الجوادان «دوان أبروتش» و«بارني روي» الثلاثية في نسختي 2013 و2017.

Advertisements

«كرييتيف فورس» في مهمة «ذا كوفنتري ستيكس»

يتأهب مهر غودولفين «كرييتيف فورس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى خوض اختباره الأول ضمن سباقات التصنيف الرفيع، حين يطلب المهر البالغ من العمر سنتين لقب «ذا كوفنتري ستيكس» الذي يجري في ثالث أشواط اليوم الختامي من «رويال أسكوت» والمخصص لخيول «غروب 2» لمسافة 1200 متر.

ويطمح «كرييتيف فورس» في ظهوره الثاني في عالم سباقات الخيل، إلى انتزاع انتصاره الثاني على التوالي، عقب نجاحه مطلع يونيو الجاري في انتزاع فوزٍ مستحق على مضمار «نيوماركت» البريطاني، في سباق أقيم على مسافة 1200 متر، تصدر خلاله ابن الفحل «دوباوي» طوال مراحله، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الطول وربع الطول عن أقرب منافسيه.

وعلق المدرب شارلي آبلبي، على حظوظ «كرييتيف فورس» في المنافسة على لقب «ذا كوفنتري ستيكس»، وقال في تصريحات صحافية: «قدم (كرييتيف فورس) أداء مهنياً للغاية في أول مشاركة له في عالم السباقات، حيث انطلق وركض بشكل جيد على مضمار (نيوماركت)، وقدم أداءً لافتاً يبعث على الارتياح، وبات أكثر جاهزية عقب تلك المشاركة، خصوصاً أنه سينطلق اليوم من بوابة في المنتصف، ما سيتيح له تقديم مواصلة تقديم أدائه الجيد».

- «بيناتوبو» يحمل آمال «غودولفين» في المهرجان البريطاني العريق اليوم.

309

رقم النسخة الحالية لمهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق للخيول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news