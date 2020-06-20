الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مستحقات

أبدى أحد الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعب ممن تألقوا بصورة كبيرة هذا الموسم، استعداده لدفع المستحقات المتأخرة عليه لناديه، والبالغة نصف مليون درهم عن راتبه في الأشهر الأربعة الماضية، للظفر بتوقيعه بعد دخول أكثر من نادٍ على خط المفاوضات.

عاشور

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رفض نادٍ إماراتي التعاقد مع قائد الأهلي المصري، حسام عاشور، بمقابل 500 ألف دولار فقط، فيما كانت شخصية عربية ستدفع للاعب نحو 1.5 مليون دولار أخرى نظير احترافه خليجياً، بعد أن وعده بتسهيل مهمة احترافه في إحدى الدول العربية بمقابل مليوني دولار.

استياء

أبدى لاعب استياءه من طريقة تعامل ناديه معه بعد إعلان الاستغناء عن خدماته دون التفاوض حول بقية مستحقاته عن الموسم المتبقي في عقده، إذ قال مقربون من اللاعب إن النادي اعتبر هذه المستحقات مقابل منحه الاستغناء الخاص، بعد أن تلقّى عرضين من أندية أخرى.

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