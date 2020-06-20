شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ التحضير لعودة التدريبات بالإجراءات الاحترازية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعد نادي بيراميدز، لعودة النشاط الرياضي بعد قرار الحكومة ووزارة الشباب والرياضة باستئناف مباريات الدوري الممتاز وعودة جميع الأندية لمواصلة تدريباتها بداية من السبت ٢٠ يونيو على أن يستكمل الدوري بداية من يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، أن النادي من أوائل الأندية التي تحركت سريعا لتجهيز كل شيء تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير الرياضي، أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية حديثة بمدخل استاد الدفاع الجوي وغرف ملابس اللاعبين وكذلك بمدخل الملعب الفرعي الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته اليومية لإجراء عمليات التعقيم لأي فرد قبل دخول مناطق تواجد اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

وشدد هاني سعيد، على أن الإدارة وفرت كذلك كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لبدء التدريبات مجددا وتوفير الكحول وآليات التعقيم وواقي الوجه في إطار العمل الجاد لإعادة النشاط مرة أخرى.