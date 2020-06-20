استعدادًا لعودة الدوري.. الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الأول إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأضاف عبدالحفيظ، أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال إنه حرص على عقد جلسة ظهر اليوم الجمعة، مع جميع العمال والموظفين في جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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