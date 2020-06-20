شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم قمة توتنهام أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة قمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 3 من بطولة الدوري الغنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم ستيفن بيرجوين لفريق توتنهام في الدقيقة 27 من صناعة الإيفواري أوريه، وأدرك برونو فيرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيد إلى النقطة 42 في المركز الثامن، وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 46 في المركز الخامس.