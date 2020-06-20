شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يجرون المسحة الأولى قبل استئناف التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز، المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، يوم السبت، بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مباريات الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، عن أن اللاعبون سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.

وشدد المدير الرياضي على أنه بناء على نتائج المسحة الأولى سيشارك اللاعبون في التدريبات على مجموعات قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات مجددا.