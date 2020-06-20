شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يفوز على غرناطة.. وتعادل مايوركا مع ليجانيس بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فياريال فوزًا صعبًا على نظيره غرناطة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
أحرز هدف اللقاء الوحيد جيرارد مورينو مبكرا في الدقيقة 11، وحاول غرناطة إدراك التعادل إلا أن دفاع «الغواصات» وقف حائلا دون ذلك لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد فياريال إلى النقطة 47 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 42 في المركز التاسع.
وضمن منافسات نفس الجولة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة ريال مايوركا أمام ليجانيس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء لليوم، على ملعب إيبيروستار.
تقدم مايوركا عن طريق سالفا سيفييا في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، وأدرك أوسكار رودريجيز التعادل لفريق ليجانيس في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
بتلك النتيجة رفع ريال مايوركا رصيد إلى النقطة 26 في المركز الـ17، ورفع ليجانيس رصيد إلى النقطة 24 في المركز الأخير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
52,211
-
تعافي
13,928
-
وفيات
2,017
كانت هذه تفاصيل خبر فياريال يفوز على غرناطة.. وتعادل مايوركا مع ليجانيس بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.