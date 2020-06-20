شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يفوز على غرناطة.. وتعادل مايوركا مع ليجانيس بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فياريال فوزًا صعبًا على نظيره غرناطة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

أحرز هدف اللقاء الوحيد جيرارد مورينو مبكرا في الدقيقة 11، وحاول غرناطة إدراك التعادل إلا أن دفاع «الغواصات» وقف حائلا دون ذلك لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فياريال إلى النقطة 47 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 42 في المركز التاسع.

وضمن منافسات نفس الجولة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة ريال مايوركا أمام ليجانيس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء لليوم، على ملعب إيبيروستار.

تقدم مايوركا عن طريق سالفا سيفييا في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، وأدرك أوسكار رودريجيز التعادل لفريق ليجانيس في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة رفع ريال مايوركا رصيد إلى النقطة 26 في المركز الـ17، ورفع ليجانيس رصيد إلى النقطة 24 في المركز الأخير.

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