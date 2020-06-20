شكرا لقرائتكم ماجد سامي: اتحاد الكرة أجبرنا على العودة والأهلي الوحيد المستفيد اقتصاديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أن اتحاد الكرة أجبرنا على العودة مرة أخرى. وقال ماجد خلال تصريحات تلفزيونية : "كل رؤساء الأندية ارتدوا كمامات وبحوزتهم مطهر، لكن اللاعبين أولادنا سيلعبون في الحر بدون كمامات، فهل هم أقل قيمة منا". Advertisements وأكمل : "من غير الممكن أن يكون الفيروس ينتشر فكيف سأعرض أشخاص يؤدون عملهم بدون كمامات لأن عملهم يستدعي عدم ارتداءها". وأتم : "الأهلي هو الوحيد المستفيد اقتصاديا من عودة الدوري".

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