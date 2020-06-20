شكرا لقرائتكم عظيمة: أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العظيم الشهير بـ"عظيمة" لاعب الأهلي السابق ومساعد المدرب الهولندي مارتن يول خلال قيادته للمارد الأحمر، أنه قرر الرحيل من ألمانيا لكن الأحداث السياسية بعد 2011 حرمته من العودة لمصر والعمل في مجال التدريب.

وأضاف "عظيمة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبورت، مساء الجمعة، أنه تلقي عروضا تدريبية من النجمة اللبناني والأهلي البحريني بعد تجربته مع مارتن يول في الأهلي.

وتمنى عظيمة وصول الأهلي والزمالك لنهائي أفريقيا، بعد تجاوز الفارس الأبيض لمحطة الرجاء المغربي في نصف النهائي وتجاوز الأهلي لعقبة الوداد في نصف الدور.

بدا عيظمة رحلة إحترافه مع فريق كولن الألماني حتة عام 1994 ثم إنتقل لفريق أرمينيا بيلفيلد حتى عام 1996 ثم إنتقل لفريق أولسان الكوري ولعب مع المنتخب 21 مباراة دولية ولديه كتاب خاص من تأليفه " طريق الاحتراف في كرة القدم".

عظيمة حصل على بكالوريوس التربية الرياضية وحصل على الشهادات الخاصة بتدريب كرة القدم ، وحصل محمد عبد العظيم "عظيمة" على أعلى شهادة تدريب من الاتحاد الألماني والأوروبي.

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وحصل عظيمة على الرخصة الدولية (ب) من الإتحاد الألماني لكرة القدم, وحصل على الرخصة الدولية لإعداد الناشئين من الإتحاد الالماني لكرة القدم, وحصل على الرخصة الدولية (أ) من الإتحاد الألماني لكرة القدم, وحصل على دراسات اعداد المدربين من النادي الأهلي المصري.

وعمل بالتدريب بداية الألفية مع فريق كولن تحت الـ20 عاماً وعاد للقاهرة للعمل في قطاع الناشئين بالأهلي حتى عام 2007-2008.

وبدأ رحلته مع فريق الحسين أربد الأردني ثم مديرا فنيا لمنتخب شباب الأردن وكذلك منتخب شباب عمان موسم 2011-2012 ، وعاد للعمل في الدوري الأردني حيث قام بتدريب فريق الفيصلي وتمت إقالته لى خلفية النتائج السيئة للفريق في مسابقة كأس الأردن لكرة القدم.

عظيمة كان قد تم تعيينه مديرا لقطاع البراعم في الأهلي خلال التشكيل الذي أعلن في وقت سابق