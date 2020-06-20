شكرا لقرائتكم كلوب: شعرت بالقلق بسبب إمكانية إلغاء الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، أنه كان يخشى أن يفسد فيروس كورونا آمال فريقه بالتتويج بأول ألقابه منذ 1990.

وقال كلوب، الذي يتصدر فريقه جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة، إنه كان هادئا حتى بدأ الحديث عن إمكانية إلغاء الدوري، بدون تحديد بطل أو هابطين.

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وقال للصحافيين: عندما دخلنا في فترة الإغلاق الشامل، لم أفكر في أننا اقتربنا من التتويج للمرة الثانية، حيث أنه كان شيئا غير ضروري في هذه اللحظة.

وأضاف: بدأت أقلق عندما قال الناس لاغ وباطل. شعرت بها جسديا. كان هذا صعبا للغاية. كنا سعداء للغاية عندما تقرر أن يتم استئناف اللعب.

ويلتقي ليفربول مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم الأحد في أول لقاء لليفربول منذ استئناف المسابقة يوم 17 يونيو.