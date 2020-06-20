شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي يعود بمؤجلتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاود الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه اعتباراً من اليوم السبت بمباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين، قبل أن يستأنف يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على اللقب اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.
ويقص تورينو وبارما السبت مساء شريط عودة «الكالتشيو» خلف أبواب موصدة ثم يتبعهما هيلاس فيرونا وكالياري، قبل أن تتجه الأنظار الأحد إلى الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حين يتواجه أتالانتا الرابع مع ضيفه ساسوولو، وإنتر ميلان الثالث مع ضيفه سمبدوريا؛ وذلك في أربع مباريات تأجلت من المرحلة الخامسة والعشرين؛ لأن المدن المضيفة لها كانت بؤرة التفشي الأولى لفيروس «كوفيد-19» في البلاد.
وبعد الانتهاء من المباريات الأربع المؤجلة، سيتبقى لكل الفرق 12 مباراة حتى نهاية الموسم الذي يبدو فيه الصراع على أوجه بين يوفنتوس ولاتسيو؛ إذ لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة.
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