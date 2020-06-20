شكرا لقرائتكم خبر عن راضي يعود إلى المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتكس الوضع الصحي لنجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي مجدداً، بعد خروجه من المستشفى، ما استدعى إعادته إليه. وقامت وزارة الخارجية العراقية بتوفير طائرة خاصة، لنقل أحمد راضي إلى العاصمة الأردنية عمان، ليكون قريباً من أفراد عائلته التي تقيم في الأردن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راضي يعود إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.