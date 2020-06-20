«بيناتوبو» أمل جودلفين اليومفي خـتـام مهرجان رويـال آسـكـــوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يسعى مهر جودلفين «بيناتوبو»، الفائز بلقب «شيهشهام سيتكس» في«رويال آسكوت» العام الماضي، اليوم السبت، للفوز بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر،والذي يجري في الشوط الخامس، ضمن أشواط اليوم الختامي لمهرجان «رويال آسكوت» في نسخته ال 309 التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

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كما تعول الآمال الإماراتية في انتزاع لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» على المهر غير المهزوم «بالاس بير»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبإشراف المدرب جون جوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري.

وتبدو حظوظ «بيناتوبو»، بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة وليام بيوك، قوية في إهداء جودلفين اللقب الرابع تاريخياً، والسير على خطى والده «شمردل» الذي أهدى الإسطبل الأزرق أول ألقابه في عام 2005، قبل أن يكمل الجوادان «دوان أبروتش» و«بارني روي» الثلاثية في نسختي 2013 و2017.

ويسعى المهر غير المهزوم «بالاس بير» إلى إهداء الدولة لقبها التاسع تاريخياً في «سانت جيمس بالاس ستيكس»، في حين يتأهب مهر جودولفين «كرييتيف فورس» بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى خوض اختباره الأول ضمن سباقات التصنيف الرفيع، حين يطلب المهر البالغ من العمر سنتين لقب «ذا كوفنتري سيتكس».