شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتفهم قرار الإلغاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سلطان راشد لاعب العين السابق ومشرف الفريق الأول حالياً إن «الزعيم» يتفهم قرار إلغاء نهائي مسابقة الكأس وإن كان الجميع يتمنى خوضها كونها تحمل اسماً غالياً. وتابع سلطان: نحن جميعاً تحت مظلة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ونادي العين يتفق مع قراراته التي تأخذ جانب المصلحة العامة.

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