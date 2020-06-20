سليم الشامسي: التصويت غير قانوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

أكد الدكتور سليم الشامسي، المستشار القانوني، وعضو اتحاد الكرة سابقاً، أن التصويت الذي جرى في الجمعية العمومية للرابطة غير قانوني، فبناء على المادة 27 فإن أي قرار يحتاج إلى أصوات الثلثين، (أي 9 أصوات في حالة أندية المحترفين ال14)، لكن القرار نجح بأصوات 8 أندية، مقابل 6 ضد، وهذا يعني أنه بإمكان أي ناد الاعتراض على ذلك، ويطالب بإعادته.

وفي رده على سؤال بخصوص هل يحق لشباب الأهلي الطعن، وفي أي جهة، قال: «في حال أراد شباب الأهلي ذلك فعليه أن يبدأ مراحل التحكيم محلياً، وبعدها بإمكانه تصعيد شكواه إلى محكمة التحكيم الدولية «الكاس»، واليوم عندنا لجان قضائية وهيئات تحكيمية، كما تم إنشاء مركز الإمارات للتحكيم، وبالتالي كل درجات التقاضي موجودة داخلياً، وإذا لم يقتنع بالقرار النهائي يتم التصعيد «للكاس» الذي عادة لا ينظر قضايا من دون اكتمال جميع مراحل التقاضي».