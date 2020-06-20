محمد غراب: العين أكبر الخاسرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد مطر غراب محلل قنوات دبي الرياضية،أن نادي العين أكبر الخاسرين من قرارات رابطة كرة القدم على خلفية أنه كان طرفاً في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وثاني جدول ترتيب الدوري، مشيرا إلى أن إلغاء كأس رئيس الدولة، أعاد التوازن بالنسبة لمستقبل اللعبة فيما يخص العلاقة بين عناصرها.

وألقى غراب باللوم على اتحاد الكرة والرابطة، مؤكداً أن قرار الرابطة أحدث شرخاً كبيراً عند بعض الجماهير، لكن قلت حدته بعد قرار إلغاء كأس رئيس الدولة،معتبراً أن العين كان عنصراً أساسياً في الكأس وأنه أكبر الخاسرين بالإضافة لشباب الأهلي متصدر الدوري،ونادي الإمارات متصدر دوري الأولى بفارق 9 نقاط وكان يحتاج إلى نقطة واحدة للتتويج.

وقال غراب:الرابطة فرضت على اتحاد الكرة قراراً مجبراً عليه،وبالتالي قرار إلغاء الكأس خفف الشرخ، واتحاد الكرة والرابطة ملامان.

وعن وضع نادي الإمارات الذي كان بحاجة إلى نقطة وحيدة من 4 جولات ليتوج قال:«حالة غريبة وعجيبة فهو كان يحتاج إلى نقطة للصعود».