الشارقة مرشح لاستضافة آسيوية اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

خاطب اتحاد الإمارات لكرة اليد، نادي الشارقة الرياضي لاستضافة بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد في نسختها الثالثة والعشرين.

ويعد الشارقة من فرق الواجهة في بطولة الأندية الآسيوية بعدما كان ضمن فرق المربع الذهبي في نسخ الثلاث الأخيرة.

وجاء توجه اتحاد اليد باستضافة نادي الشارقة للبطولة باعتباره بطل دوري الموسم الحالي وأيضاً بناء على نتائج ومراكز الفريق المميزة في آخر ثلاث بطولات؛ حيث يستطيع فريق نادي الشارقة الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب بعد الخبرات الجيدة التي اكتسبها الفريق مؤخراً.