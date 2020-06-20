شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت: الصحة أهم من أهدافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة الذي يعد أبرز الخاسرين في حال شطب الأهداف ال13 التي سجلها هذا الموسم إن المصلحة العامة وصحة الجميع تبقى أهم بالنسبة له من إنجاز أو سباق، وإنه قادر على تعويض هذه الأرقام مستقبلاً.
وتابع: المستفيد الأكبر من إلغاء الدوري هو الأبيض تجنباً للإرهاق والإصابات من ضغط المباريات في الأجواء الصيفية بالفترة القادمة والحرجة.
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