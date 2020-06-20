أسامة الدوخي: القرار انحاز لصحة المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد أسامة يوسف الدوخي، عضو لجنة العلاقات العامة في اتحاد الكرة، بقرارات اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، الخاصة بإلغاء موسم 2019-2020، وقال «إنها قرارات منصفة للجميع، وأصلاً ليس هناك قرار يرضي الجميع، ولكن صحة المجتمع خط أحمر، والاتحاد والرابطة انحازا إلى المصلحة العامة لكونها تخص الجميع».

وتمنى الدوخي للشيخ راشد بن حميد النعيمي، كل التوفيق في مسيرته القادمة بقيادة دفة اتحاد الإمارات لكرة القدم، بكل نجاح، واقتدار.