«كورونا» يضرب ســــانـــت اتـيــــان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سانت اتيان الفرنسي لكرة القدم، تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، تعود ثلاثة منها للاعبين.
وأفاد النادي في بيان أن الفحوص التي أجريت تحضيراً لاستئناف الفريق التمارين في الفترة المقبلة، «أظهرت خمس حالات إيجابية، بينها ثلاث في صفوف الفريق المحترف».
ولم يكشف النادي أسماء المصابين، لكنه أكد أنهم باتوا في عزل منزلي، وتتم متابعة حالتهم من قبل جهازه الطبي، مرجحاً أن يكونوا قد التقطوا عدوى «كوفيد-19» خلال فترة الإغلاق.
وتوقفت منافسات الدوري الفرنسي اعتباراً من منتصف مارس/ آذار بسبب فيروس كورونا المستجد.
وفي أواخر إبريل/ نيسان، اتخذت رابطة الدوري قرار إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.
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