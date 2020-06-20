بنزيمة يقهر بوشكاش بأجمل هدف في مسيرته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، أن مواطنه كريم بنزيمة «أسكت المنتقدين»، بعد تسجيله ثنائية بينها هدف رائع ضد فالنسيا في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان «اداؤه كان رائعاً، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة».

وتابع: «نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن آه، أن يرفع الكرة ويعلّقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى، دون أن تلمس الكرة الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية».

وروّض بنزيمة الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن مسجلاً الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة (3-صفر)، بعدما كان العائد من الإصابة ماركو أسونسيو سجل الثاني.

وقالت صحيفة"ماركا" الإسبانية بعد الفوز" مدريد تبتسم"، وأشادت ببنزيمة وكتبت:"إذا لم تحب بنزيمة، فأنت لا تحب كرة القدم،ما يقدمه كريم بدا ساحراً بقدر كرة القدم التي يلعبها، بقدر البراعة والذكاء الذي يفهم به اللعبة".

واحتفل بنزيمة بهدفيه وبوصوله للمركز الخامس في سلم هدافي ريال مدريد طوال التاريخ،برصيد 243 هدفاً، متجاوزاً بذلك الأسطورة المجرية بوشكاش ولا يسبقه الآن سوى سانتيانا، دي ستيفانو، راؤول وكريستيانو.

كما رفع رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفاً في 38 مباراة في كافة المسابقات.

من جهته، قال بنزيمة «كان هدفاً جميلاً، يمكنني القول إنه جميل. أقوم بهذا الأمر أحياناً في التمارين، واليوم قمت ذلك في المباراة».