اللوغاني: إلغاء الدوري فرضه الواقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

وصف علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء قرار إلغاء دوري الخليج العربي بالصائب،مؤكداً أن الواقع هو من فرضه على الجميع، حيث كان من الصعوبة بمكان استئناف النشاط الرياضي في أغسطس/آب المقبل بسبب الأجواء الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة، لذلك كان قرار إلغاء الدوري برداً وسلاماً على غالبية الأندية من خلال التصريحات الإعلامية المتكررة والتي طالبت بضرورة إنهاء الموسم الكروي الحالي، والانتقال مباشرة لترتيبات الموسم القادم.

وأشار اللوغاني إلى أن تركيزهم ينصب حالياً على إعداد فريق يكون على قدر تحديات الموسم الجديد واستحقاقاته،مضيفاً: «اجتمعنا بالجهاز الفني والإداري من أجل بحث رؤيتهم المستقبلية بشأن استكمال ملف التعاقدات وبرنامج الإعداد خاصة حال صدور قرار من قبل الجهات العليا بالموافقة على سفر الأندية الرياضية والوفود خارج الدولة».

كما كشف اللوغاني عن خطة النادي بشأن إنشاء أكاديمية لكرة القدم، بالتعاون مع أكاديمية إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد،ومعرباً عن آماله بأن يرى المشروع النور مطلع العام المقبل.