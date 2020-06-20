محمد إسماعيل: استقلت لغياب العدالة ولوجود أندية تتعامل بفوقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



أعلن محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، استقالته؛ احتجاجاً على قرار الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين؛ وللممارسات في الوسط الرياضي التي قال: إنها غير صحية، وظالمة، ويطغى فيها منطق المصلحة الخاصة.

وقال محمد إسماعيل: لا أرغب في الاستمرار في وسط يرضى الظلم ويمارسه، لا أرغب في الاستمرار والعمل مع أشخاص وأندية يتعاملون بتعالٍ وفوقية مع الأندية الصغيرة.

وأكد أنه وصل إلى قناعة بضرورة الذهاب والابتعاد عن هذه البيئة الطاردة وغير المشجعة على العمل، وقال: إنه سيتقدم باستقالته وسيذهب وهو يائس لحال كرة القدم والرياضة في الإمارات.

واعتبر أن «قضية صعود نادي الإمارات لم تكن قضية عادية؛ بل كانت قضية ترتبط بقيم العدل والإنصاف، وللأسف الشديد فقد كشفت أن وسطنا الرياضي وبيئتنا الرياضية تفتقد لهما، فنادي الإمارات كان يستحق الصعود بشهادة الجميع إلا من اجتمعوا ليقرروا مصيرنا، منذ البداية كان من الخطأ أن يترك القرار لهذه الأندية؛ لتقرر بخصوص دوري الأولى، وماذا يعرف من قرروا عن عملنا طوال أعوام في المراحل السنية وفي الفريق الأول؟ هل يعرفون أننا نترك العمل والأبناء والحضور للنادي يومياً ومغادرته في منتصف الليل؟ ماذا يعرفون عن وجود الشيخ أحمد بن صقر القاسمي داعماً وموجهاً؟ وماذا يعرفون عن إمارة كاملة تنتظر تتويج فريقها؟ الإمارات لديه جمهور بكى؛ بسبب هذا القرار. الإمارات ناد كبير، ومن حقه الصعود، المئات كانوا ينتظرون الفرحة لتحرمهم منها الرابطة بقرار فيه الكثير من التعنت والظلم، ولا تأبه هذه الأندية بكل ماقمنا به؛ حيث إنها جاءت خلال دقائق ورفضت صعودنا لدوري الخليج العربي».



مفهوم خاطئ



وسأل ماذا يضر هذه الأندية لو تم رفع عدد الأندية إلى 16؟ وماذا يضيرها لو تم تتويج شباب الأهلي؟، من الأفضل أن يكون هناك 16 فريقاً؛ لأن عدد المباريات سيزيد، وبالتالي سيرتفع المستوى، حالياً السبب الأساسي في نتائجنا السيئة وتواضعنا على مستوى الأندية والمنتخبات هو العدد القليل من المباريات، وأستغرب من أشخاص يقولون: إن ( كلى ) اللاعبين لا تحتمل العدد الكبير من المباريات، ما هذا الهراء والكلام الغريب، أؤكد لكم أن كرة الإمارت لن تتطور طالما أن هذه العقليات موجودة، وطالما هذا التفكير موجود.

وقال العوضي: إن نادي الإمارات تعرض لظلم في العام الماضي، وصعد قضيته فيما لم يجد تجاوباً من الاتحاد، وتكرر الأمر نفسه في هذا العام أيضاً؛ حيث تعرض للظلم، ولم ينصفه الاتحاد، واعتبر أن أحلام إمارة كاملة ذهبت أدراج الرياح؛ بسبب قرارات خاطئة وغير مدركة لحجم الضرر المادي والمعنوي الذي وقع على النادي.

وأكد أنه وصل إلى قناعة بضرورة الذهاب والابتعاد عن هذه البيئة الطاردة وغير المشجعة على العمل، وقال: إنه سيتقدم باستقتالته وسيذهب وهو حزين على حال كرة القدم والرياضة في الإمارات