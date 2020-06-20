الجنيبي: الإلغاء جاء بمشورة الفنيين وفرضته المصلحة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير



أوضح عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة دوري المحترفين الإماراتية، أن إلغاء الموسم جاء لأسباب قاهرة، وقال إن النظام الأساسي للرابطة الذي يحدد واجبات كل جهة على حدة، اعتمد عقب إشهار الرابطة، وكشف أن اعتماد قرارات الرابطة يقف على عدة جهات ومنها الاتحادان الدولي والآسيوي للكرة، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة في دولة الإمارات.

وأوضح الجنيبي أن إلغاء الموسم كان بعد استشارة الفنيين، والتأكد من أن الأندية تحتاج إلى 6 أسابيع للتدريب، وأسبوعين قبلها للحجر ليكون المجموع 8 أسابيع، مبيناً أنه في حالة العودة فإنها لن تكون قبل أغسطس/آب المقبل، بسبب سفر المدربين واللاعبين الأجانب، وعدم معرفة تواريخ عودتهم، وفي ظل انتهاء عقود بعض المدربين وتنقلات اللاعبين المواطنين.

وتابع: «اتخاذ أي قرار يحتاج إلى معطيات، والأمور تخضع لنظام أساسي وضع للعمل بها، وأنديتنا مقبلة على المشاركة في دوري أبطال آسيا، والمنتخب الأول سيشارك في تصفيات كأسي العالم وآسيا، ولن يكون هناك قرار ينال رضا الجميع رغم الوضع الاستثنائي، ولهذا كان لابد من اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الجميع».

وأضاف الجنيبي: «من الطبيعي وجود اعتراض من البعض، ونتمنى أن يكون القرار في المصلحة العامة، وأن تتوحد كل الجهات للمرور من تلك الظروف التي يمر بها العالم، وأن يدرك الجميع أن لكل دولة نظمها التي تخصها ويتم من خلالها اتخاذ القرارات».

وقال الجنيبي: «ربما القرار قد يصيب بعض أندية دوري الدرجة الأولى بالضرر، ونحن بالطبع لا نتمنى حدوث ذلك، ونحترمهم جميعاً ونتفهم مصالحهم، ولكن نحن نمر بوضع غير عادي، ونتمنى العبور منه، ونرى عودة المباريات بوجود المشجعين قريباً».

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية أكدت أن تحديات استكمال الموسم الرياضي 2019/ 2020 هي كما يلي:

1-ظروف القوة القاهرة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-19)، والمعايير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء، بما فيها إيقاف نشاط كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من تاريخ 15 مارس/آذار 2020.

2-القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم جواز استبدال اللاعب الذي رفض تمديد عقده لاستكمال الموسم الرياضي 2019/ 2020 وما ترتب عليه من نقص في اللاعبين لأغلب الأندية، وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

3-تأخر فتح باب الانتقالات الصيفية إلى شهر سبتمبر/أيلول وفقاً لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم فتح باب الانتقالات حتى الانتهاء من موسم 2019/ 2020 أو قبل نهايته بأربع جولات على الأكثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم السماح للاعبين المسجلين الجدد بالمشاركة في استكمال موسم 2019/ 2020.

4-ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، والذي يؤثر في صحة وسلامة اللاعبين.

5-إغلاق حركة الطيران حتى تاريخه، ووجود لاعبين ومدربين خارج الدولة، وعدم وضوح تاريخ عودتهم لانضمامهم لأنديتهم، مع ضرورة التزام العائد منهم بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ العودة.

6-حاجة اللاعبين لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع قبل بدء الموسم، بعد امتداد فترة التوقف لـ 3 أشهر.

7-موعد استكمال بطولة دوري أبطال آسيا التي من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر/أيلول 2020، والتي ستؤثر على جدولة استكمال الموسم 2019/ 2020.

8-في حالة استكمال الموسم فإن أغلب لاعبي المنتخب والمشاركين مع أنديتهم في بطولة دوري أبطال آسيا سيشاركون في 11 مباراة على الأقل محلياً وخارجياً خلال فترة قصيرة، قبل المشاركة الرسمية للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مما يسبب الإجهاد واحتمالية تعرضهم للإصابات والتأثير سلباً على أنديتهم والمنتخب الوطني.

9-نتائج استبيان الأندية، حيث اختار 12 نادياً محترفاً عدم استكمال الموسم 2019/ 2020.