رازوفيتش: لم أتلق عرضاً رسمياً لتدريب"الأبيض"



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



كشف الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي الظفرة،انه حتى الآن لم يتلق أي عرض رسمي من اتحاد الإمارات لكرة القدم بخصوص تدريبه "الأبيض" رغم الحديث الدائم عن ترشيحه للمهمة وانه الخيار الأول،مؤكداً انه ينتظر تحديد رابطة المحترفين موعد انطلاق الموسم المقبل للعودة إلى الامارات والتفاكر مع إدارة النادي على خطة الإعداد للموسم الجديد.

وقال إن القرار الذي صدر من اتحاد كرة القدم بإلغاء نهائي كأس رئيس الدولة، الذي كان سيجمع بين فريقه مع العين، يجب احترامه وتقدير الظروف التي أدت إلى اتخاذه من قبل المسؤولين.

وساد الهدوء أروقة نادي الظفرة، على الرغم من أن النادي كان يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب، هو الأول منذ تأسيسه.

وأضاف رازوفيتش في حديثه لـ «الخليج الرياضي»: «كنا في الظفرة نطمح في أن نحظى بشرف خوض النهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي، وأن نقاتل من أجل حلمنا في كتابة تاريخ جديد للظفراوية بالحصول على الكأس الغالية لأول مرة، لكن في الوقت نفسه يجب علينا تقدير الظروف الصعبة التي دفعت الاتحاد إلى إلغاء النهائي لأسباب عدة في مقدمتها صحة اللاعبين».

وعبر مدرب الظفرة عن سعادته بما قدمه الفريق الأول بالنادي في دوري الخليج العربي، والمجهود الذي قدمه الفريق في بطولة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الظفرة، قدم موسماً مميزاً وكان قريباً من تحقيق مركز يعد الأفضل في تاريخه في مسابقة الدوري، مع وجود فرصة لنيل الكأس الغالية.