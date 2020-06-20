موسى عباس: قرار إلغاء الدوري والكأس يكافئ «الكسلان»

وجدت قرارات رابطة المحترفين بإلغاء دوري الخليج العربي وعدم تتويج شباب الأهلي المتصدر ردود فعل منتقدة من قبل«الفرسان»، الذين أكدوا أنهم تعرضوا للظلم.

وانتقد الدكتور موسى عباس، مدير أكاديمية شباب الأهلي والناقد في قناة أبوظبي الرياضية،قرارات الجمعية العمومية لرابطة المحترفين، مبدياً استغرابه أيضاً من عدم إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي كانت مقررة بين العين والظفرة، معتبراً أن القرار الحق ظلماً بالناديين وأضاع جهودهما والأموال التي صرفت طوال الموسم، في حين أن مباراة واحدة كانت متبقية لحسم اللقب.

وأضاف د. موسى:«كنت أتمنى من اتحاد الكرة أن يكون أقوى من ذلك وكان يجب أن يجتمع قبل الرابطة ويدافع عن أندية الأولى،وأتذكر أيام اتحاد يوسف السركال، فعندما رفع عدد أندية الدوري إلى 14 نادياً فإن من اتخذ القرار اتحاد الكرة وليس الرابطة والأندية، وكنت أتمنى أن يكون اتحاد الكرة أقوى من ذلك، فأتصور أن اليوم صار عندنا اتحادين،فكيف يتخذ قرار إلغاء ولا يتخذ قرار التتويج،وكيف لك الحق أن تملك قراراً وأنت لست صاحب قرار بالنسبة لأندية الدرجة الأولى، أعطوني في أي مكان بالعالم يوجد اتحادان،ثم ما ذنب فريقي الإمارات ودبا الحصن في عدم صعودهما،وأتساءل كيف يتم إلغاء كأس رئيس الدولة ؟ ما هذا الظلم وعدم العدالة لناديي العين والظفرة،وما فعلته كأنك تكافئ المهمل والكسلان وتعاقب الشاطر، وأنا أشبه القرار بالمعلم الذي أعطى طلبته حرية تقييم أنفسهم، وقال لهم «قيموا أنفسكم وحطوا من بينكم الأول».