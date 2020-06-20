وليد عباس: سلبونا حقنا..وشباب الأهلي بطل غير متوج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب



أكد الدولي وليد عباس مدافع شباب الأهلي، أن قرار عدم تتويج فريقه بصفته متصدر ترتيب دوري الخليج العربي غلطة كبيرة حرمت الفريق من حقه، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الجمعية العمومية للتصويت في حسم مصير الدوري كان أمراً خاطئاً.

وأضاف: «ما حدث خطأ كبير، وأقول للجمعية العمومية: «أعطني حقي» وقرار عدم استكمال الدوري ظلمنا وغير منصف لفريقي أبداً، لكنه البطل الحقيقي غير المتوج، وحرام تضيع جهودنا طوال الموسم هباء، واستكمال الدوري كان أفضل قرار مثلما فعلت دول غيرنا في المنطقة والعالم،وللأسف الإلغاء أكبر خطأ».

وعن انعكاس القرار عليه وعلى زملائه، قال: «بالتأكيد نشعر بالظلم لأننا بذلنا جهوداً كبيرة طوال الموسم فتصدرنا جدول الترتيب لم يكن أمراً بسيطاً، وأتساءل على أي أساس تم حسم الأمور بهذه الطريقة من خلال الجمعية العمومية مع احترامي لها، وعلى أي مرجعية تخص مثل هذه الحالات؟ ما يستوي!» ما في شيء اسمه تصويت لأن من صوتوا يمثلون أندية منافسة وبصراحة توجد (لخبطة)".

وتابع وليد: «أتساءل أيضاً أين النظرة لمصلحة المنتخب عند اتخاذ مثل هذا القرار بعدم استكمال الدوري والقرار من وجهة نظري لم يأخذ في الاعتبار مصلحة إعداد المنتخب لاستحقاقاته القادمة، وهذا لا يمكن أن يتم بدون احتكاك عناصره في المباريات والدوري، كان المتبقي من الموسم مع مباراة نهائي كأس رئيس الدولة وكان من الممكن استكمال الدوري بأن نلعب 3 جولات في شهر سبتمبر/أيلول ثم التوقف لمشاركات المنتخب ولو حدث ذلك لكان في مصلحة المنتخب الذي يمثل كرة الإمارات».

وأكد: «بالتأكيد لدينا شعور بالضيق، لأن مجهودنا طوال الموسم ضاع، ولكن ما حدث يزيد من إصرارناعلى مواصلة المشوار والعودة بشكل أقوى، وسنستمر على طريق البطولات والألقاب».